Roma weekend d’oro per le giovanili | vittorie per U16 e U18
Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della Roma. Tutte le squadre scese in campo sono andate a punti, eccezion fatta per l’Under 17, la cui sfida con il Palermo è stata rinviata a giovedì 16 ottobre. A prendersi la scena è stata l’ Under 18, protagonista di un successo esterno pesante sul campo della Cremonese (2-1) grazie alla doppietta di Maccaroni, sempre più leader offensivo in attesa della possibile chiamata in Nazionale U18. Tre punti che spingono la formazione di Mattia Scala al secondo posto in classifica con 11 punti, a una sola lunghezza dal Cesena capolista. Ottime notizie anche per l’Under 16 di Ciaralli, che ha superato di misura il Napoli a Trigoria (1-0, gol di Sperlonga ) e vola in testa al proprio girone con 10 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - weekend
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto
Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 luglio
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 Luglio
Weekend di fuoco nel calcio italiano! Roma e Napoli dominano la Serie A, Modena resta al comando in Serie B, ma il Palermo rincorre, e in Serie C il Catania si regala il derby #SerieA #SerieB #SerieCNow #calcioitaliano #roma #napoli #palermo #Modena Vai su Facebook
Roma eventi weekend. Rose Villain all'Atlantico, Romics alla Fiera di Roma, Sveva Caetani al Maxxi e molto altro @museocivilta e Lavinia di @GhellaSpa su @ilmessaggeroit https://ilmessaggero.it/nl/roma_weekend/roma_eventi_weekend_eventi_da_non_p - X Vai su X
Roma eventi weekend. Rose Villain all'Atlantico, Romics alla Fiera di Roma, Sveva Caetani al Maxxi e molto altro - Gli artisti del Romaeuropa Festival in più sedi. Come scrive ilmessaggero.it
Roma, cosa fare dal 3 al 5 ottobre? In arrivo un weekend all'insegna della porchetta, delle castagne e del vino. Le dieci imperdibili sagre - Siamo giunti al primo weekend di ottobre: in arrivo una costellazione di sagre a due passi da Roma. Riporta msn.com