Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della Roma. Tutte le squadre scese in campo sono andate a punti, eccezion fatta per l’Under 17, la cui sfida con il Palermo è stata rinviata a giovedì 16 ottobre. A prendersi la scena è stata l’ Under 18, protagonista di un successo esterno pesante sul campo della Cremonese (2-1) grazie alla doppietta di Maccaroni, sempre più leader offensivo in attesa della possibile chiamata in Nazionale U18. Tre punti che spingono la formazione di Mattia Scala al secondo posto in classifica con 11 punti, a una sola lunghezza dal Cesena capolista. Ottime notizie anche per l’Under 16 di Ciaralli, che ha superato di misura il Napoli a Trigoria (1-0, gol di Sperlonga ) e vola in testa al proprio girone con 10 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, weekend d'oro per le giovanili: vittorie per U16 e U18