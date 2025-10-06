Roma-Viterbo trovato un cadavere sui binari Circolazione dei treni sospesa tra Oriolo e Capranica

Un cadavere è stato trovato questa mattina sui binari tra Oriolo Romano e Capranica, della linea ferroviaria che collega Roma a Viterbo.

