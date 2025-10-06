Roma tutti pazzi per Celik | è davvero una sorpresa?

Dopo l’ottima prestazione in Roma-Verona che lo ha portato a vincere il premio di Mvp, Zeki Celik ha confermato la sua condizione d’oro in questo avvio di stagione anche nel match in casa della Fiorentina. Questa volta il riconoscimento di miglior uomo in campo è stato conquistato da Matias Soule, autore di un gol gioiello che ha permesso alla Roma la rimonta in casa dei viola di Stefano Pioli. Al momento della consegna del premio, però, è stato proprio il giovane talento argentino a sottolineare l’ ottima prova del compagno turco dicendo “È tuo anche questo, Zeki!”. Premio o non premio la crescita del difensore è chiara agli occhi di tutti: ma è davvero una sorpresa? L’esperienza romana di Celik è stata caratterizzata da un alternarsi di primavere e inverni, momenti in cui i tifosi inneggiavano l’ormai celebre ed ironico “ovunque proteggici” ed altri in cui il giocatore era sommerso da fischi e critiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

