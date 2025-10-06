Roma Trigoria si svuota | tutti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali

Sololaroma.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida con la Fiorentina ha sancito la fine del primo periodo denso di impegni per la Roma, che dopo sei giornate di campionato si trova in testa alla classifica. Una situazione sicuramente positiva alla seconda sosta della stagione, che fermerà la Serie A per le prossime due settimane. Trigoria si svuoterà di tutti quei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, lasciando lavorare Gasperini con un gruppo ristretto. In undici salutano Trigoria. Dopo il forfait di Wesley, che non si aggregherà al Brasile, saranno undici i giallorossi a rispondere alla convocazione dei rispettivi CT. Tra questi ci sarà anche Evan Ferguson, che come annunciato da Gasperini non è stato della sfida con la Fiorentina a causa di un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

