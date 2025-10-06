Roma sit-in a piazzale Clodio per i due arrestati dopo la manifestazione pro Pal

Un piccolo presidio di solidarietà si è tenuto questa mattina davanti alla città giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma, in sostegno dei due manifestanti arrestati dopo i disordini seguiti alla manifestazione pro Palestina svoltasi sabato nella Capitale. Davanti al tribunale si sono radunate una ventina di persone, che hanno esposto uno striscione con la scritta:

