Roma scoperti 6 ospiti invisibili in un hotel all’Esquilino | il questore sospende la licenza
Sospesa per cinque giorni la licenza di una struttura ricettiva a Roma Esquilino: non registrati sei ospiti stranieri, controlli rafforzati per il Giubileo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
