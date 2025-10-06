Roma scoperti 6 ospiti invisibili in un hotel all’Esquilino | il questore sospende la licenza

Notizie.virgilio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per cinque giorni la licenza di una struttura ricettiva a Roma Esquilino: non registrati sei ospiti stranieri, controlli rafforzati per il Giubileo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

roma scoperti 6 ospiti invisibili in un hotel all8217esquilino il questore sospende la licenza

© Notizie.virgilio.it - Roma, scoperti 6 ospiti “invisibili” in un hotel all’Esquilino: il questore sospende la licenza

In questa notizia si parla di: roma - scoperti

Roma, scavi a piazza Venezia: scoperti edifici imperiali e fornaci medievali

Roma, tentano furto in appartamento: scoperti dalla proprietaria via smartphone, arrestati in tre

roma scoperti 6 ospitiRoma, scoperti 6 ospiti “invisibili” in un hotel all’Esquilino: il questore sospende la licenza - Sospesa per cinque giorni la licenza di una struttura ricettiva a Roma Esquilino: non registrati sei ospiti stranieri, controlli rafforzati per il Giubileo. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Scoperti 6 Ospiti