Roma scomparso da giorni Mario Buldorini | È uscito di casa e non è più tornato

Cresce l’angoscia per Mario Buldorini, 19 anni, scomparso a Roma nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre. Il giovane, originario di Recanati (Macerata), è uno studente fuorisede di Medicina e Chirurgia presso il Campus Biomedico di Trigoria, dove viveva insieme ad altri studenti. Secondo quanto riferito dai coinquilini, Mario è uscito di casa intorno alle 23 senza fornire spiegazioni e non ha più fatto ritorno. Da quella sera il suo telefono risulta irraggiungibile. I genitori, arrivati subito nella Capitale, hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. La famiglia, attraverso l’associazione Penelope Odv, lancia un appello per raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento del ragazzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
