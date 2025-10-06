Roma scomparso da giorni Mario Buldorini | È uscito di casa e non è più tornato

Romadailynews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’angoscia per Mario Buldorini, 19 anni, scomparso a Roma nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre. Il giovane, originario di Recanati (Macerata), è uno studente fuorisede di Medicina e Chirurgia presso il Campus Biomedico di Trigoria, dove viveva insieme ad altri studenti. Secondo quanto riferito dai coinquilini, Mario è uscito di casa intorno alle 23 senza fornire spiegazioni e non ha più fatto ritorno. Da quella sera il suo telefono risulta irraggiungibile. I genitori, arrivati subito nella Capitale, hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. La famiglia, attraverso l’associazione Penelope Odv, lancia un appello per raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento del ragazzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma scomparso da giorni mario buldorini 200 uscito di casa e non 232 pi249 tornato

© Romadailynews.it - Roma, scomparso da giorni Mario Buldorini: “È uscito di casa e non è più tornato”

In questa notizia si parla di: roma - scomparso

Emanuela trovata morta a Roma, è giallo: “È scomparso!”

Giuseppe Lancelotti scomparso a Roma, appello per ritrovarlo

Scomparso da Roma, trovato morto Giuseppe Lancellotti. Disposta l'autopsia

roma scomparso giorni marioMario Buldorini scomparso a Roma dal 2 ottobre: "Uscito di casa e non è più tornato" - Diciannove anni, marchigiano, è uno studente fuorisede del Campus Biomedico di Trigoria, dove viveva. Segnala romatoday.it

Ragazzo scomparso a Roma: ansia per un 19enne originario delle Marche - I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, appelli sui social ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Scomparso Giorni Mario