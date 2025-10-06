Roma nuovo sciopero Atac il 10 ottobre | metro e bus a rischio per 24 ore
L'ondata di scioperi di ottobre 2025 continua senza sosta e si aggiunge una nuova data da spuntare: giovedì 10 ottobre. È stato confermato lo sciopero del personale Atac, che causerà diverse complicazioni per studenti, lavoratori pendolari e turisti. Dopo gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, che hanno interessato tutti i mezzi pubblici e coinvolto manifestazioni in varie città italiane protrattesi per tutto il fine settimana, Roma si prepara ad affrontare un nuovo weekend caratterizzato da importanti criticità per la mobilità urbana. Orari, servizi coinvolti e motivazioni. Lo sciopero dei mezzi di venerdì 10 ottobre sarà duplice: uno sciopero di 24 ore del personale Atac, promosso dal sindacato SUL; l'altro di 4 ore (dalle 8.
El Aynaoui-Rios, due idee per un centrocampo nuovo: la Roma ha scelto, ma non chiude le porte
Calciomercato Roma, sfuma l’arrivo del nuovo centrocampista: retroscena decisivo
Pisilli il nuovo Pasalic? Il jolly della Roma di Gasperini
