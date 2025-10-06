Roma night club a luci rosse mascherato da associazione culturale | scatta il sequestro
Roma, 6 ottobre 2025 – È scattata la chiusura per 60 giorni, con revoca definitiva della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un noto night club della Capital e, al centro di un’inchiesta per sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma a seguito del sequestro preventivo disposto a metà settembre e finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili per oltre 500.000 euro. Le indagini, condotte congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica, erano partire da un controllo in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
