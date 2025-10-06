Roma Maledetta | Streghe Spettri e Alchimisti

Un viaggio avvincente attraverso i secoli, dove realtà e soprannaturale si intrecciano in un gioco di luci e ombre, di Bene e di Male.Tra vicoli e palazzi della Capitale riaffiorano storie di streghe perseguitate, fantasmi inquieti e misteriosi alchimisti alla ricerca della pietra filosofale. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - maledetta

Giovani vite spezzate. Così Corso Francia è diventata la strada "maledetta" di Roma nord

La madre di Mattia: “Non voglio che altri debbano più piangere per quella strada maledetta” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/04/news/mattia_liguori_mamma_martina_liguori-424890447/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

All’Olimpico rigore battuto 3 volte e tre volte sbagliato dalla Roma contro il Lille. Ciccio Graziani: quella porta è maledetta… #Tg1 Francesco Cristino Vai su Facebook

Mercatino delle Streghe a Roma - Questo evento celebra la cultura e la tradizione delle antiche erboriste, diventando un punto di riferimento per appassionati e curiosi di Roma e dintorni. Si legge su romatoday.it

Roma, musica, cultura e arte: al via la Festa di San Giovanni. Dalla Notte delle Streghe alle lumache (simbolo delle celebrazioni). Il programma - Musica, cultura e spettacoli nei giardini di via Sannio: dal 21 al 23 giugno prenderà il via la Festa di San Giovanni. Segnala ilmessaggero.it