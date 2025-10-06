Roma Jazz Festival 2025 dall’1 al 23 novembre la 49° edizione
ROMA JAZZ FESTIVAL 2025 49° edizione 1-23 novembre Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” Casa del Jazz Abbazia di Fossanova (Priverno, LT) con MAKAYA McCRAVEN DAVID MURRAY QUARTET JOE SANDERS “PARALLELS” BILAL CAMILLA GEORGE AMARO FREITAS PETER ERSKIN DR.UM BAND JEMMA COLLETTIVO DOCK IN ABSOLUTE L’ANTIDOTE ALINA BZHEZHINSKA SADE MANGIARACINA&BONNOT feat. GIANLUCA PETRELLA HAKAN BASAR TRIO ADRIEN BRANDEIS DANIEL BULATKIN BERNHARD WIESINGER CECILE McLORIN SALVANT Jazz e teatro GIANRICO CAROFIGLIO: IL POTERE DELLA GENTILEZZA IN JAZZ PAOLO DAMIANIROSARIO GIULIANI: ANDREA CAMILLERI IN JAZZ Produzioni speciali GIOVANNI GUIDIPRIVERNO JAZZ ORCHESTRA IL CANTICO DELLE CREATURE per i più piccoli FIABE JAZZ ALADINO E IL GENIO DELLA MUSICA KAPPUCCETTO ROSSO (Cecile McLorin Salvant) (Bilal) (David Murray) (Makaya McCraven) (Camilla George) 23 giorni di programmazione con artisti provenienti da tutto il mondo, dalle grandi star ai più appassionati innovatori di un genere che non conosce confini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
