Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Wesley, centrocampista della Roma, non prenderà parte alle due amichevoli del Brasile contro Corea del Sud e Giappone, in programma durante questa sosta internazionale. L’ex giocatore del Flamengo, infatti, ha accusato un infortunio durante la partita contro la Fiorentina di ieri, un problema che lo terrà lontano dalla nazionale. L’assenza di Wesley è un’ulteriore notizia che potrebbe favorire l’ Inter, che affronterà la Roma il prossimo 18 ottobre nell’importante scontro diretto al Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com

Roma Inter, Wesley in dubbio per la sfida ai nerazzurri: problema con il Brasile, le condizioni