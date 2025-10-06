Roma Inter Gasperini si gode i suoi pezzi pregiati | c’è una costante che verrà adottata anche contro i nerazzurri
Angelo Mangiante, inviato a Trigoria per Sky Sport, ha analizzato la vittoria della Roma contro la Fiorentina e la preparazione in vista della sfida contro l' Inter. Secondo Mangiante, due giocatori in particolare stanno brillando: Matías Soulé e Paulo Dybala. Soulé ha mostrato un notevole sviluppo, passando da esterno offensivo con Eusebio Di Francesco a una posizione più centrale sotto Giampiero Gasperini, che ha valorizzato il suo sinistro potente, utile anche nelle palle inattive.
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso
Rios, non solo Roma e Inter! Situazione intricata
#Brasile, forfait di #Wesley: resterà a casa prima di #RomaInter. #Ancelotti chiama Paulo Henrique
VINCE L'INTER, PARI LAZIO Ancora in gol a Roma il Cholito Simeone!
Wesley, Ancelotti fa un regalo a Gasperini: non va con il Brasile in vista di Roma-Inter - L'esterno della Roma è stato costretto a rinunciare alla chiamata della Seleção di Carlo Ancelotti a causa di una contusione rimediata durante l'ultima sfida di campionato
L'alchimia di Gasperini, Roma da primato con pochi gol - Trentasei anni dopo eccole lì, anche se il campionato è appena iniziato, con solo sei giornate