Roma il padre di Bailey | Con lui la Roma raggiungerà vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili preparate i pop corn
2025-10-06 14:01:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’attaccante esterno giamaicano ha smaltito la lesione muscolare, Gasperini potrebbe convocarlo per la partita con l’Inter, in programma il 18 ottobre Sarà una pausa importante per Leon Bailey. L’attaccante esterno giamaicano, che non ha mai giocato una partita ufficiale con la Roma a causa di un infortunio muscolare rimediato al primo allenamento, è vicino al ritorno in campo. L’ex Aston Villa, arrivato a fine agosto con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22, ha smaltito la lesione miotendinea del retto femorale destro e questa settimana tornerà a disposizione di Gasperini, che potrebbe convocarlo per la sfida con l’Inter, in programma dopo la pausa delle nazionali, ovvero sabato 18 ottobre alle 20. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
