Roma furti e borseggi Bengalese arrestato per violenza sessuale
Sono ben nove le persone arrestate dai carabinieri durante il fine settimana, tutte accusate di aver sottratto beni a turisti e residenti. Nel corso dei controlli, i militari sono intervenuti anche per una molestia. Nell’ambito dei controlli antiborseggio, i carabinieri hanno fermato un cittadino algerino che a via delle Muratte, in un fast food, è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: roma - furti
Roma, tre furti in 24 ore: denunciato un 34enne, fermate due baby borseggiatrici
Roma, bonifiche metropolitane per Giubileo Giovani: intercettati pendolari di furti e droga
Roma, arrestata 36enne: truffe e furti in casa per 100 mila euro ai danni di anziani
Roma Eur, furti al supermercato: due arresti. Catturato anche un latitante rumeno Blitz della Polizia di Stato all’Eur: arrestati due ladri in flagranza, uno con il “trucco dello scontrino” e l’altro con dieci forme di parmigiano. Fermato anche un latitante rumeno ric Vai su Facebook
Furti sulla metropolitana a Roma: ecco come agivano i borseggiatori - X Vai su X
Roma, boom di borseggi in Centro. Ingoia la collanina rubata: preso e scortato in ospedale - Scende a livello nazionale l'indice di furti e borseggi in strada ma a Roma il numero degli episodi resta costante. Come scrive ilmessaggero.it
Furti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Agivano in coppia o in gruppo nelle fermate affollate, con ruoli ben definiti. Scrive rainews.it