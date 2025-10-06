Roma devastata e attacchi alla polizia Ma Schlein parla del Paese migliore e accusa Meloni di usare la clava

C'è una terra fantastica dove tutto appare leggero e ovattato, Ellylandia, che confina con il Landinistan. Donald Trump presenta un piano di pace per il Medio Oriente che Hamas fatica ad accettare? Si promuove la discesa in piazza non per chiedere al gruppo terrorista il «sì» che salverebbe vite da subito, ma per attaccare il governo italiano perché ha tenuto i rapporti con Israele. Un'altra regola che vige in quelle terre fatate è la costante rimozione di ciò che non va. Elly Schlein ha parlato così delle piazze ProPal: «Le manifestazioni di questi giorni dimostrano che l'Italia è migliore di chi la governa». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma devastata e attacchi alla polizia. Ma Schlein parla del “Paese migliore” e accusa Meloni di usare la “clava”

ProPal, Roma devastata e attacchi alla polizia. Ma Schlein parla del “Paese migliore” e accusa Meloni di usare la “clava” - C’è una terra fantastica dove tutto appare leggero e ovattato, Ellylandia, che confina con il Landinistan. Segnala iltempo.it

Scontri dopo la fine del corteo: antagonisti incendiano auto e fronteggiano la polizia - Terminata la manifestazione pacifica per la Palestina, circa 300 antagonisti, che facevano parte del gruppo più nutrito che, nel pomeriggio, aveva già deviato e lasciato il corteo, ha fronteggiato le ... Si legge su ilfattoquotidiano.it