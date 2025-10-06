Roma da scudetto? Il mercato e l' Inter ce lo diranno
Non sempre vincono le più forti: dopo un inizio così, con qualche ritocco a gennaio, i giallorossi potrebbero anche inserirsi nella lotta al titolo. Gasp dovrà risolvere il problema centravanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roma - scudetto
Ha vinto lo scudetto, ora lo vuole Gasperini: la Roma fiuta l’affarone
Il patron del Como lancia la Roma nella corsa scudetto: “Con Napoli e Inter, è tra le favorite”
Gli auguri della Roma a Franco Sensi: “Quel magico Scudetto resterà per sempre nei nostri cuori”
La #Roma è da scudetto? Viaggio nelle statistiche delle prime 6 giornate della Serie A per rispondere alla domanda sul futuro della squadra di Gasperini. - X Vai su X
#Gasperini senza giri di parole dopo la vittoria della #Roma Ecco cosa ha detto sullo Scudetto Vai su Facebook
Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma" - Il dirigente di lungo corso Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha parlato del momento del Napoli: "Quando ottieni risultati vuol. Da tuttomercatoweb.com
Quote Scudetto, l’Inter si avvicina al Napoli. Milan terzo incomodo ma Juventus e Roma vogliono sorprendere - it, vogliono sorprendere Roma, 06 ottobre 2025 – Due squadre al ... Scrive tuttojuve.com