Roma celebra Frankie Knuckles | Kenny Carpenter al Neo Club

Sabato 11 ottobre, dalle 23, il Neo Club di Roma (via degli Argonauti 18) ospita la nona edizione del Frankie Knuckles Tribute, a cura del giornalista Tommy Totaro. Una notte di musica e memoria con Kenny Carpenter, Giovannino e Luis Radio, per celebrare il padre della house in un viaggio tra emozioni, immagini e suoni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

