Roma celebra Frankie Knuckles | Kenny Carpenter al Neo Club
Sabato 11 ottobre, dalle 23, il Neo Club di Roma (via degli Argonauti 18) ospita la nona edizione del Frankie Knuckles Tribute, a cura del giornalista Tommy Totaro. Una notte di musica e memoria con Kenny Carpenter, Giovannino e Luis Radio, per celebrare il padre della house in un viaggio tra emozioni, immagini e suoni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Addio a Frankie Knuckles, il padrino della house music - Si è spento nella notte tra il 31 marzo e 1 aprile, Frankie Knuckles, uno dei maggiori esponenti della musica dance mondiale. panorama.it scrive