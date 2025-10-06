Roma Capello | Mi aspetto un campionato da Champions Gasperini ha mentalità vincente
È una Roma che si presenta da prima della classe – seppur in coabitazione con il Napoli – a questa seconda sosta per gli impegni delle nazionali. Soulé e Cristante hanno firmato la rimonta nella gara con la Fiorentina, garantendo una pausa tranquilla a Gasperini e rispondendo dopo la sconfitta patita in Europa League con il Lille. La formazione giallorossa ha dato un’ulteriore prova di come le prospettive stagionali possano essere interessanti, questione analizzata nel dettaglio anche da Fabio Capello, che ha ben chiaro quale debba essere l’obiettivo da perseguire. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Uno, l’ex allenatore giallorosso ha così parlato del lavoro di Gasperini e di quelle che sono le possibilità della Roma: “ Mi aspetto un campionato da Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
