Roma ambulanza saccheggiata durante soccorso di un paziente
A raccontare l’accaduto è Marco, operatore del 118, che insieme a un collega è stato vittima di un furto a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: roma - ambulanza
Incidente a Roma, ambulanza contro un'auto che vola sull'altra corsia e colpisce un'altra vettura
Incidente a Roma, ambulanza contro un'auto che vola sulla corsia opposta e colpisce un'altra vettura
Terribile schianto sulla Cristoforo Colombo a Roma fra ambulanza e due auto: feriti e strada chiusa
Segnalato tentativo di rapina d’auto nel parcheggio di via Roma. Ferito il proprietario. Intervenuti carabinieri e ambulanza. Vai su Facebook
"Ambulanza saccheggiata mentre stavamo soccorrendo un paziente". Il racconto dell'operatore del 118 https://ift.tt/BO4UGTr - X Vai su X
"Ambulanza saccheggiata mentre stavamo soccorrendo un paziente". Il racconto dell'operatore del 118 - Marco, una delle due vittima, ha raccontato quanto successo a RomaToday: "Tutti devono sapere in che stato si lavora" ... Scrive romatoday.it
Roma, bambino di 8 anni preso a bastonate durante la sua festa di compleanno - facciale per un bambino di 8 anni quella che in realtà avrebbe dovuto essere una giornata di festa. Riporta quotidiano.net