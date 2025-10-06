Roma 2025 | Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della 20esima edizione

L'attuale conduttrice di Radio 2 Social Club aprirà e chiuderà la manifestazione in programma dal 15 al 25 ottobre prossimi. Attesi anche gli incontri con Richard Linklater e Daniel Day-Lewis Sarà Ema Stokholma a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell'evento di premiazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roma 2025: Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della 20esima edizione

