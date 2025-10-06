Roberto Occhiuto cdx riconfermato presidente della regione Calabria con il 64% staccato Tridico csx al 35% Tajani | Successo di FI

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della regione Calabria. Il forzista si è imposto nettamente sul candidato della coalizione di centrosinistra Pasquale Tridico, confermando le attese e i pronostici Il governatore uscente del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roberto occhiuto cdx riconfermato presidente della regione calabria con il 64 staccato tridico csx al 35 tajani successo160di160fi

© Ilgiornaleditalia.it - Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 64%, staccato Tridico (csx) al 35%, Tajani: "Successo di FI"

In questa notizia si parla di: roberto - occhiuto

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione

Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”

roberto occhiuto cdx riconfermatoChi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Da fanpage.it

roberto occhiuto cdx riconfermatoChi è Roberto Occhiuto, dalla Dc a Forza Italia: la scalata del governatore della Calabria - Nel 2021 il primo mandato a capo della Giunta calabrese: si è dimesso dopo la notizia dell ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Roberto Occhiuto Cdx Riconfermato