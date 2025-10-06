Roberto Occhiuto cdx riconfermato presidente della regione Calabria con il 64% staccato Tridico csx al 35% Tajani | Successo di FI
Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della regione Calabria. Il forzista si è imposto nettamente sul candidato della coalizione di centrosinistra Pasquale Tridico, confermando le attese e i pronostici Il governatore uscente del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”
Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. I primi exit poll che lo attestano su una forbice tra il 58% e il 62% disegnano un esito elettorale senza molte sorprese
Secondo i primi exit poll il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto è avanti al candidato del Centrosinistra Pasquale Tridico con un ampio margine
Chi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ...
Chi è Roberto Occhiuto, dalla Dc a Forza Italia: la scalata del governatore della Calabria - Nel 2021 il primo mandato a capo della Giunta calabrese: si è dimesso dopo la notizia dell ...