Roberto Occhiuto cdx riconfermato presidente della regione Calabria con il 57,26% staccato Tridico csx al 41,26% Tajani | Successo di FI

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della regione Calabria. Il forzista si è imposto nettamente sul candidato della coalizione di centrosinistra Pasquale Tridico, confermando le attese e i pronostici Il governatore uscente del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roberto occhiuto cdx riconfermato presidente della regione calabria con il 5726 staccato tridico csx al 4126 tajani successo160di160fi

© Ilgiornaleditalia.it - Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 57,26%, staccato Tridico (csx) al 41,26%, Tajani: "Successo di FI"

