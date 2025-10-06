Roberto Occhiuto cdx riconfermato presidente della regione Calabria con il 57,26% staccato Tridico csx al 41,26% Tajani | Successo di FI

Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della regione Calabria. Il forzista si è imposto nettamente sul candidato della coalizione di centrosinistra Pasquale Tridico, confermando le attese e i pronostici Il governatore uscente del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

