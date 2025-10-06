Roberto Occhiuto cdx riconfermato presidente della regione Calabria con il 57% staccato Tridico csx al 41% Tajani | Successo di FI

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della regione Calabria. Il forzista si è imposto nettamente sul candidato della coalizione di centrosinistra Pasquale Tridico, confermando le attese e i pronostici Il governatore uscente del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roberto occhiuto cdx riconfermato presidente della regione calabria con il 57 staccato tridico csx al 41 tajani successo160di160fi

© Ilgiornaleditalia.it - Roberto Occhiuto (cdx) riconfermato presidente della regione Calabria con il 57%, staccato Tridico (csx) al 41%, Tajani: "Successo di FI"

In questa notizia si parla di: roberto - occhiuto

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione

Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”

roberto occhiuto cdx riconfermatoChi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Segnala fanpage.it

roberto occhiuto cdx riconfermatoRoberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Regione Calabria: Novità e Progetti Futuri - Roberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Calabria: Analisi della Diminuzione della Partecipazione Elettorale. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Occhiuto Cdx Riconfermato