Roberta Bruzzone e il processo per stalking parla il medico sotto accusa | Perché sono io la vittima Lei teme un attacco con l’acido

Nella vicenda che lo vede imputato per stalking della criminologa Roberta Bruzzone, il medico Mirko Avesani si sente a sua volta vittima e non certo carnefice. Il neurologo veronese che lavora a Mantova respinge tutte le accuse. A cominciare da quella di stalking nei confronti della criminologa e psicologa forense: «In questa storia sono io la vittima – dice al Corriere del Veneto – Tre account hanno iniziato a scrivere sul mio profilo social. C’era chi insultava me e chi la Bruzzone. Io non c’entro niente, anzi li ho denunciati». Il medico, 51 anni, in servizaio all’Ospedale Civile di Mantova, ha già sulle spalle una condanna. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roberta - bruzzone

Garlasco, il parere di Roberta Bruzzone sulle ultime analisi: “Cosa ha fatto davvero Chiara”

Garlasco, il mistero del Dna e le ricerche di “Ignoto 3”: parla Roberta Bruzzone

Punk Rock Raduno, Raf, Roberta Bruzzone e sagre: il week-end in città

Roberta Bruzzone: «Quella di Ragnedda non è paura: ha sparato tre volte al viso di Cinzia per annientarla» La criminologa analizza l’omicidio e il profilo psicologico dell’assassino Vai su Facebook

Il medico a processo per stalking verso Bruzzone: «I profili social non sono miei, sono io la vittima» - X Vai su X

Roberta Bruzzone e il processo per stalking, parla il medico sotto accusa: «Perché sono io la vittima». Lei teme «un attacco con l’acido» - Il neurologo dice di aver già denunciato chi avrebbe minacciato e insultato la psicologa forense sui suoi profili social. Riporta msn.com

Roberta Bruzzone, parla il medico a processo per stalking: «I profili social non sono miei, in questa storia sono io la vittima» - Il neurologo veronese Mirko Avesani, ora a processo, avrebbe attaccato sui social la criminologa e anche il marito tra il 2018 e il 2022. Secondo msn.com