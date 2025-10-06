Robert Englund sulla possibilità di tornare a essere Freddy Krueger
Non abbiamo visto Freddy Krueger (interpretato in origine da Robert Englund ) infestare lo schermo dal tanto bistrattato remake del 2010 di Nightmare – Dal profondo della notte con Jackie Earle Haley di Watchmen, ma una recente indiscrezione affermava che potrebbe finalmente esserci “qualche movimento” su un reboot del classico franchise horror. I diritti statunitensi di Nightmare – Dal profondo della notte sono tornati agli eredi dello sceneggiatore e regista Wes Craven nel 2019, ma la New Line mantiene i diritti internazionali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
