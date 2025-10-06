Robbie Williams concerto cancellato | Motivi di sicurezza Il ruolo della moglie

Robbie Williams non proseguirà il suo tour con la data Istanbul questa settimana. L’ex membro dei Take That ha dovuto annullare il concerto in Turchia per motivi di sicurezza. Ad annunciarlo è lo stesso cantante che, pubblicando un lungo messaggio nelle sue storie social, si è scusato con i fan e ha chiarito i motivi della decisione. Robbie Williams, annullato il concerto in Turchia. La data del Britpop Tour che avrebbe dovuto portare Robbie Williams sul palco dell’Atakoy Marina di Istanbul, in Turchia, non si farà. Il concerto, programmato per il 7 ottobre 2025, è stato annullato per motivi legati alla sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

