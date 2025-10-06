Il regista di Harry ti presento Sally è apparso molto preoccupato dalla situazione politica che gli Stati Uniti stanno affrontando e dalle divisioni create dal presidente Durante una recente apparizione su MSNBC, il regista Rob Reiner ha lanciato un appello all'azione contro Donald Trump. Reiner ha affermato che è "nostro compito ora", in quanto voci influenti, combattere contro l'inserimento della Guardia Nazionale nelle principali città da parte del presidente, così come i suoi attacchi alla libertà di parola e ha aggiunto che gli sforzi di Trump per "imporre le elezioni" attraverso la ridefinizione dei distretti elettorali devono essere fermati prima delle elezioni di medio termine del 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rob Reiner: "Abbiamo un anno per fermare Trump o gli Stati Uniti diventeranno una dittatura"