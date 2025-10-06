Ferrara, 6 ottobre 2025 – Choc in casa Spal. Mirco Antenucci non è più il direttore sportivo. Il suo posto all’interno della società di via Copparo sarà occupato da Sandro Federico, che si è liberato dall’Union Clodiense ed è pronto a iniziare la nuova avventura. L’esperienza dell’ex capitano dietro la scrivania biancazzurra è durata appena un paio di mesi: il tempo di effettuare in fretta e furia la sessione estiva di mercato e assistere all’avvio di campionato zoppicante della squadra di Di Benedetto, che perde il proprio punto di riferimento dopo la prima vittoria davvero convincente. Il rapporto tra Ante7 e la proprietà argentina non è mai sembrato idilliaco, ma nessuno immaginava che le loro strade si separassero all’inizio di ottobre, all’alba della prima stagione dell’Ars et Labor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rivoluzione Spal, Sandro Federico è il nuovo direttore sportivo