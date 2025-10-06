Rivivete un’esperienza legiondaria con l’uscita di Legion Remix il 7 ottobre

Rivivete un’esperienza “ legion -daria” con l’uscita di Legion Remix il 7 ottobre. Eternus e lo Stormo dei Draghi dell’Infinito tornano a esplorare il passato, questa volta concentrandosi sugli eventi della celebre espansione Legion. World of Warcraft: Legion Remix sarà disponibile dal 7 ottobre. Legion Remix è un evento stagionale a tempo limitato in cui si potrà creare un personaggio Corridore nel Tempo con una delle 12 classi di Legion per rigiocare l’intera espansione a un ritmo accelerato dal livello 10 all’80 e con importanti novità di gioco. Artefatti remixati. Artefatti rinnovati fungono da canalizzatori per il potere dei personaggi di Legion Remix, i Corridori nel Tempo possono sbloccare potenti abilità in uno qualsiasi dei cinque percorsi (Natura, Vile, Arcano, Tempesta o Sacro), questo sistema è condiviso da tutti gli Artefatti di classe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

