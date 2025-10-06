ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto ieri, domenica 5 ottobre, in una zona boschiva situata al confine tra i comuni di Como e Blevio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Como, che stanno cercando di identificare la vittima e chiarire le cause della morte. La scoperta del corpo. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13:30 di ieri pomeriggio, durante le ricerche di un’anziana scomparsa venerdì 3 ottobre a Faggeto Lario, frazione Molina. Alcuni operatori del Soccorso alpino, impegnati nella perlustrazione dei boschi, hanno notato resti umani in un’area sopra via Torno, in prossimità del confine tra Como e Blevio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ritrovato un cadavere in stato di decomposizione nei boschi tra Como e Blevio