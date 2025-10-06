Rita Rusic senza freni sull’intimità con il fidanzato che ha 30 anni di meno

Personaggi tv. ”Aiuta a restare giovani”. – C’è una naturalezza disarmante nel modo in cui lei racconta la loro storia. Nessuna posa, nessuna ostentazione: solo il piacere di condividere un legame che sfida le convenzioni. Da cinque anni Rita Rusic vive accanto a un uomo molto più giovane, un “piccolo imprenditore” come lo definisce lei, ma con un’energia che sembra contagiarla. Lui ha 35 anni, lei 65, e nonostante le differenze anagrafiche la sintonia è evidente. «Da cinque anni ho un compagno che ne ha 30 meno di me», racconta al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rita Rusic senza freni sull’intimità con il fidanzato (che ha 30 anni di meno)

In questa notizia si parla di: rita - rusic

Rita Rusic: “Tradita da Cecchi Gori quando ero incinta. Oggi, il sesso mi mantiene giovane”

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic, la verità sulla separazione con Cecchi Gori: “Mi hanno punita, rancore e dolore”

Ho vissuto dieci vite», dice Rita Rusic. Viene da un’altra cultura, Europa orientale. Dice che lì si è più libere. Infatti parla di tutto e di tutti con coraggio. Forse c’entra il fatto che quando vedi l’Inferno non hai paura di niente. Ha 65 anni e (davvero) gliene dai 20 d Vai su Facebook

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle» - X Vai su X

Rita Rusic e la confessione choc sull'arresto di Cecchi Gori: "In carcere macchie di sangue. Urlai, come in un horror" - In una lunga intervista rilasciata al Corriere, Rita Rusic si è lasciata andare ad alcune rivelazioni anche molto delicate e private. Riporta today.it

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle» - suonava il sax e il clarino e insegnava musica, ... Come scrive msn.com