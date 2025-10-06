Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta | exit poll regionali e proiezioni in tempo reale

Cosenza, 6 ottobre 2025 – C’è attesa per conoscere il nome del nuovo governatore della Calabria, che uscirà dalle urne delle elezioni regionali. I seggi, aperti ieri mattina alle 7, chiudono alle 15 di oggi; alla stessa ora comincerà lo scrutinio delle schede e contemporaneamente verranno diffusi gli exit poll, che anticipano le proiezioni sui dati reali. In lizza ci sono Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente uscente (si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato), sostenuto da una coalizione di centrodestra, e Pasquale Tridico, capogruppo degli europarlamentari M5S, appoggiato dal campo largo di centrosinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale

