Rissa tra giovani nel Beneventano un ragazzo in coma e 4 arresti
Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio, nel Beneventano. Il più grave dei giovani, un ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. È ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale "San Pio" di Benevento dove i medici lo tengono in coma farmacologico. Più lievi le ferite riportate dall'altra vittima dell'aggressione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
