Rissa tra giovani nel Beneventano | un 17enne è in coma dopo essere stato colpito con una mazza da baseball

È di due feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca di Montesarchio, nel Beneventano. Il più grave dei feriti, Gaetano, residente a Vitulano, è ora in prognosi riservata presso l’ospedale «San Pio» di Benevento dopo che una mazza da baseball lo ha colpito sfondandogli il cranio. I carabinieri hanno arrestato quattro giovani e stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare le ragioni dell’aggressione. Non si esclude l’ ipotesi della spedizione punitiva. Le condizioni dei giovani ricoverati. 🔗 Leggi su Open.online