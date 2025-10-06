Rissa tra giovani nel Beneventano | un 17enne è in coma dopo essere stato colpito con una mazza da baseball
È di due feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca di Montesarchio, nel Beneventano. Il più grave dei feriti, Gaetano, residente a Vitulano, è ora in prognosi riservata presso l’ospedale «San Pio» di Benevento dopo che una mazza da baseball lo ha colpito sfondandogli il cranio. I carabinieri hanno arrestato quattro giovani e stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare le ragioni dell’aggressione. Non si esclude l’ ipotesi della spedizione punitiva. Le condizioni dei giovani ricoverati. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rissa - giovani
Rissa dopo Fiorentina-Roma Primavera, 15mila euro di multa per Nicolò Zaniolo: «Schiaffi e spintoni a due giovani calciatori»
Rovigo: accoltellato durante rissa tra giovani, morto 23enne
Rissa tra giovani a colpi di bastone, ferito un 18enne
Rissa tra giovani a Luino, ferito un minorenne: indagano i carabinieri #cronaca Vai su Facebook
Luino, violenta rissa tra giovani in piazza Libertà - X Vai su X
Rissa tra giovani nel Beneventano: un 17enne è in coma dopo essere stato colpito con una mazza da baseball - Ancora ignote le ragioni dell'aggressione L'articolo Rissa tra giovani nel Beneventano: un 17enne è in coma dopo essere stato colpito c ... Come scrive msn.com
Rissa tra giovani nel Beneventano, un ragazzo in coma e 4 arresti - Sono due i ragazzi feriti in seguito all'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio. Segnala tg24.sky.it