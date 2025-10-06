Rissa in pieno centro due ventenni accoltellati | è caccia a tre malviventi

Paura ieri sera nei pressi di un noto locale di via Umberto I a Casalserugo. Da quanto si è potuto apprendere due amici del posto stavano trascorrendo qualche ora in allegria, quando all'improvviso è entrata nel locale una compagnia di nordafricani composta tra tre giovanissimi. Senza un valido. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: rissa - pieno

Brescia, rissa in pieno centro: interviene la polizia, ma gli agenti rischiano di essere aggrediti. Arrestato un 37enne

Rissa in pieno centro in Italia: muore 22enne in modo atroce

La rissa per un telefono rubato. Accoltellato in pieno giorno

Rissa con machete in pieno centro a Luino. È accaduto nella tarda serata di sabato in una zona molto frequentata. Il deputato luinese di Fratelli d’Italia chiede più controlli. «Basta con questa gente pericolosa». Vai su Facebook

Rissa in centro a Luino: due giovani feriti, tre fermati con coltelli e machete - Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata rapidamente, con i contendenti che avrebbero estratto coltelli e persino un machete (foto d'archivio) ... Segnala laprovinciadivarese.it

Rissa furibonda a colpi di katana in pieno centro a Legnago - Una violenta rissa con tanto di katana ha coinvolto un gruppo di giovani sabato in viale dei Caduti a Legnago: 4 segnalati. Scrive veronaoggi.it