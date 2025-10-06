Rissa fuori dalla discoteca 17enne in coma | cranio sfondato con una mazza Dramma nel Sannio

Un 17enne di Vitulano è in coma in fin di vita all'Ospedale di Benevento, dopo essere stato colpito alla testa durante una rissa a Montesarchio. Ci sono quattro 20enni arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rissa fuori dalla discoteca, gravissimo un 17enne: gli hanno sfondato la testa con una mazza da baseball - Il più grave dei giovani, un ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. Scrive unionesarda.it

Scoppia rissa tra ragazzi fuori da una discoteca, in coma un 17enne - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Mo ... Riporta msn.com