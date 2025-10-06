Rissa fuori da una discoteca a Montesarchio | 17enne in coma dopo un violento pestaggio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella notte tra sabato e domenica. Un ragazzo di 17 anni si trova in coma farmacologico dopo una violenta rissa scoppiata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre all’esterno di una discoteca di Montesarchio, in provincia di Benevento. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani sono rimasti feriti, ma uno di loro, un minorenne, versa in condizioni gravissime. Colpito con una mazza da baseball. Il giovane, originario di Vitulano, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball durante l’aggressione. L’impatto gli avrebbe provocato un grave trauma cranico con sfondamento del cranio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

