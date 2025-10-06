Rissa fuori da discoteca a Montesarchio gli sfondano il cranio con mazza da baseball | 17enne in coma
(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è in coma in seguito a una rissa avvenuta la notte tra sabato e domenica all'esterno di una discoteca a Montesarchio (Benevento). Secondo la ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro è in gravissime condizioni. Il 17enne è ricoverato presso l'ospedale 'San Pio' di Benevento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
