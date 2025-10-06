Rissa al bar due ventenni accoltellati | è caccia a tre malviventi

Paura ieri sera al locale Stefani&Vale caffe di via Umberto I a Casalserugo. Da quanto si è potuto apprendere due amici del posto stavano trascorrendo qualche ora in allegria, quando all'improvviso è entrata nel locale una compagnia di nordafricani composta tra tre giovanissimi. Senza un valido. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: rissa - ventenni

Rissa fuori da una locale a Marina di Ravenna: denunciati quattro ventenni, caccia agli altri

Rissa fuori dalla discoteca, 2 ventenni in ospedale con trauma cranico: panico nel Salernitano

Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni

Rissa fuori da una discoteca: 17enne in coma, quattro 20enni arresti #6ottobre #notizie #cronaca - X Vai su X

Vergognoso tentativo di zittire il direttore editoriale di Libero sulla Flottiglia e i finanziamenti da Hamas. È quasi rissa tra Capezzone e Telese. Vai su Facebook

Rissa tra giovani nel Beneventano, un ragazzo in coma e 4 arresti - Sono due i ragazzi feriti in seguito all'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio. Scrive tg24.sky.it

Scoppia rissa tra ragazzi fuori da una discoteca, in coma un 17enne - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Mo ... Da msn.com