rissa a montesarchio mastella minaccia il coprifuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto “La grave vicenda occorsa a Montesarchio e che vede quattro giovani della Città di Benevento accusati di gravi reati è sconcertante. Un ragazzo di 17 anni è in ospedale in condizioni critiche: questa epidemia di violenza bestiale nelle fasce giovanili è ormai un’autentica emergenza, peraltro di carattere nazionale. Ringrazio il Questore di Benevento che mi ha avvertito, con eccelso spirito di cooperazione tra le Istituzioni, di possibili ritorsioni e insane rivalse possibili qui a Benevento. Dico chiaramente che non accetteremo episodi stile Arancia Meccanica: nel caso i sospetti si consolidassero non esiterei a firmare ordinanze per il coprifuoco, anche a costo di limitare temporaneamente le libertà di movimento sul territorio cittadino”, lo dice il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo il grave fatto di cronaca che ha visto un 17enne colpito con una mazza da baseball all’esterno di un locale a Montesarchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
