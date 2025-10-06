Rissa a Montesarchio Borrelli | Queste non sono ‘bravate’ giovanili ma atti criminali che meritano la massima severità
Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo di fronte a una deriva sociale inaccettabile che trasforma le nostre strade in autentiche zone di guerra”. così, in una nota, il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, commenta l’episodio avvenuto a Secondigliano, dove una banale lite per incidente stradale è sfociato in una sparatoria: “E’ l’emblema di una cultura criminale che non teme nulla e che interviene per regolare ogni dissidio con la violenza armata”, aggiunge Borrelli che annuncia un sollecito al Ministro dell’Interno per un potenziamento delle misure di sicurezza e prevenzione, specialmente nelle ore notturne e nelle aree ad alta frequentazione giovanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rissa - montesarchio
Violenta rissa a Montesarchio: minorenne pestato con una mazza, due giovani denunciati
Montesarchio, rissa tra giovani: il 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball è in coma farmacologico
Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni
Montesarchio, maxi rissa in via Cirignano: 17enne finisce in rianimazione Vai su Facebook
Violenta rissa a Montesarchio: minorenne pestato con una mazza, due giovani denunciati #RissaMontesarchio #ViolenzaGiovanile #GiovaniInConflitto #AggressioneMinorenne #RegolamentoConti #GiustiziaSubito #SicurezzaPubblica #MontesarchioInAllert - X Vai su X
Rissa a Montesarchio, massacrato di botte all'esterno di un locale: 17enne in rianimazione - , di Tocco Caudio, è in rianimazione dopo un intervento urgente effettuato nel reparto ... Da msn.com
Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni - Il giovane è stato colpito in testa con una mazza da baseball. Riporta quotidiano.net