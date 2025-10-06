Rissa a Montesarchio Borrelli | Queste non sono ‘bravate’ giovanili ma atti criminali che meritano la massima severità

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo di fronte a una deriva sociale inaccettabile che trasforma le nostre strade in autentiche zone di guerra”. così, in una nota, il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, commenta l’episodio avvenuto a Secondigliano, dove una banale lite per incidente stradale è sfociato in una sparatoria: “E’ l’emblema di una cultura criminale che non teme nulla e che interviene per regolare ogni dissidio con la violenza armata”, aggiunge Borrelli che annuncia un sollecito al Ministro dell’Interno per un potenziamento delle misure di sicurezza e prevenzione, specialmente nelle ore notturne e nelle aree ad alta frequentazione giovanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

