Rispetto Liliana Segre ma sul genocidio non è lucida Francesca Albanese commenta l’uscita dallo studio | La sua opinione non è la verità
«Se una persona ha un tumore, non va a farsi fare la diagnosi da un sopravvissuto a quella malattia ma da un oncologo». Meno di 24 ore dopo aver lasciato lo studio di In Onda, su La7, per protesta contro le posizioni degli altri ospiti, Francesca Albanese ha spiegato la sua reazione a Fanpage. E si è concentrata in particolare su Liliana Segre, che – come aveva ricordato in trasmissione Francesco Giubilei – ha sempre negato che la condotta militare israeliana a Gaza sia classificabile come genocidio: «C’è chiaramente un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida davanti a questa cosa». 🔗 Leggi su Open.online
Senza parole! Questa è l’idea di confronto del nuovo idolo della sinistra. La nostra solidarietà alla Senatrice a vita Liliana Segre per questa mancanza di rispetto, un grave insulto ad una persona che ha vissuto sulla propria pelle cosa significa essere vittima di - X Vai su X
