Riscaldamento accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna | ecco quali

San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Un freddo improvviso è sceso sul territorio metropolitano bolognese e alcuni Comuni hanno deciso di correre ai ripari. L’accensione a San Lazzaro. In prima fila San Lazzaro come si legge sul sito del Comune: "Le condizioni meteorologiche attuali, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano temperature al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide.Tenuto conto che tali condizioni, negli edifici meno efficienti, possono determinare la necessità di attivare i sistemi di climatizzazione per garantire le condizioni di comfort termoigometrico, si autorizza l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, dalla data odierna (6 ottobre, ndr), e fino alla data ordinaria di accensione, fissata al 15 ottobre, con il limite massimo di 5 ore giornaliere di accensione, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento, accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna: ecco quali

In questa notizia si parla di: riscaldamento - accensione

Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole

Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data

Riscaldamento a Bologna, l’accensione è questione di giorni: ecco quando il via libera

Accensione riscaldamenti 2025: a Milano via il 15 ottobre, le date città per città (e il trucco della pompa di calore) #riscaldamento - X Vai su X

Il week end decisamente autunnale in tutta Italia, preceduto da un sensibile calo delle temperature nei giorni scorsi, porta inevitabilmente alla domanda su quali saranno le date previste per l'accensione del riscaldamento nelle case degli italiani. Le regole so Vai su Facebook

Riscaldamento, accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna: ecco quali - Un freddo improvviso è sceso sul territorio metropolitano bolognese e alcuni Comuni hanno deciso di correre ai ripari ... Come scrive msn.com

Riscaldamenti, in Umbria via libera dal 15 ottobre: a Perugia attese accensioni anticipate, Terni più prudente - Con l’arrivo anticipato del freddo e un autunno che si preannuncia più rigido del solito, in Umbria cresce l’attesa per l’accensione dei riscaldamenti. Scrive umbria24.it