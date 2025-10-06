Riscaldamento accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna | ecco quali

San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Un freddo improvviso è sceso sul territorio metropolitano bolognese e alcuni Comuni hanno deciso di correre ai ripari. L’accensione a San Lazzaro. In prima fila San Lazzaro come si legge sul sito del Comune: "Le condizioni meteorologiche attuali, e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano temperature al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide.Tenuto conto che tali condizioni, negli edifici meno efficienti, possono determinare la necessità di attivare i sistemi di climatizzazione per garantire le condizioni di comfort termoigometrico, si autorizza l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, dalla data odierna (6 ottobre, ndr), e fino alla data ordinaria di accensione, fissata al 15 ottobre, con il limite massimo di 5 ore giornaliere di accensione, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

