Riscaldamento a Milano | quando si accendono i termosifoni e nuove regole

Quando si accende il riscaldamento a Milano? La domanda, per i cittadini del capoluogo della Lombardia, diventa pressante con i primi freddi. Il Comune di Milano ha ufficializzato le regole per la stagione termica 20252026, che scatterà il 15 ottobre 2025 e si concluderà il 15 aprile 2026, come stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala e pubblicata il 3 ottobre. Riscaldamento a Milano, le regole. La città è inserita nella zona climatica E, la penultima più fredda d’Italia. Milano rientra tra i territori in cui la legge nazionale fissa limiti stringenti per l’accensione degli impianti di riscaldamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

