Ripudiamo la violenza Parla il titolare del Bar allo Statuto dopo il blitz contro i manifestanti pro Pal

Cristian Floris racconta al Gambero Rosso l'aggressione di sabato sera: «Cantavano Faccetta nera, cercavano qualcuno su cui scaricare la rabbia». Danni al locale per 2mila euro, «ma il vero dispiacere è non aver garantito la sicurezza totale ai nostri clienti». 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

