SCRIVANIE piene di cavi aggrovigliati, luci al neon che affaticano la vista e stanze che sembrano più adatte a una catena di montaggio che a un ufficio moderno. Non è solo un problema estetico: questi dettagli hanno un impatto diretto sulla produttività e sul benessere psicofisico di chi lavora. Lo confermano i numeri: nelle aziende che hanno ripensato i propri spazi, le assenze sono calate del 36% e la produttività è salita del 12%, secondo una ricerca di The European House – Ambrosetti. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo la pandemia, che ha cambiato radicalmente il rapporto tra persone e luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ripensare gli spazi di lavoro aumenta la produttività