Ripartito l' anno accademico anche per il Collegio salesiano | 50 studenti ospite il più lontano dall' Argentina

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ripartito l’anno accademico del Collegio universitario Salesiano di Forlì, una realtà che da anni accompagna giovani universitari nel loro percorso di crescita. Non solo un luogo dove abitare, ma un ambiente sereno per studiare, dove ciascuno può trovare sostegno, amicizia e stimoli per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

