riparte il rito del jazz alla cascina cuccagna di milano

Riparte martedì 7 ottobre "Il rito del jazz" la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano. Per tutto il mese di ottobre, ogni settimana, i giovani talenti della scena italiana (ma non solo) animeranno il Cuccagna Jazz Club, sul palco milanese si esibiranno anche il duo formato da Simone Locarni e Giacomo Cazzaro e i gruppi guidati da Raffaele Garramone, Cecilia Carta e Jaromir Rusnak. I concerti che sono realizzati con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma Per Chi Crea e di Nuovo Imaie, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, prevedono la formula è quella collaudata del doppio set, alle ore 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

