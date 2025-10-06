Riparte il progetto di educazione civica nelle scuole Cinque borse di studio in palio

Il progetto di formazione civica torna nelle scuole superiori della provincia aretina. L'associazione culturale “Tra Tevere e Arno”, presieduta da Stefano Tenti e diretta dalla docente Maria Pia Nannini, metterà a disposizione cinque borse di studio per l'anno scolastico 202526. Sono in totale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: riparte - progetto

Milan Futuro, si riparte (dalla D): Oddo e Tassotti per puntellare il progetto

Prima Categoria. Consandolo riparte dai giovani. Dirani: "Progetto a lungo termine»

Il Montelupo riparte con grinta e un progetto: "Vogliamo centrare il nostro obiettivo"

Liratv. . Porta Ovest, riparte il progetto: 21 milioni per il completamento Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #porta #ovest #ministero #infrastrutture #trasporti #variazione #bilancio #progetto #milioni #lavori Vai su Facebook

Riparte il progetto didattico gratuito “Andar PER Campi” - X Vai su X

A Chieti l'itinerario educativo e formativo in rete 'Agire e comunicare l'educazione civile' - Promosso dall'associazione Libera, presidio di Chieti Attilio Romanò, con l'adesione di 26 istituti scolastici e la partecipazione di oltre 100 docenti ... Secondo chietitoday.it

Riparte il progetto Diderot: all’Istituto Alfieri di Asti presentato un ricco catalogo di proposte - Riparte anche quest’anno il progetto Diderot che, a distanza di vent’anni dalla sua prima edizione, conserva intatto lo spirito originario grazie ai ... Da atnews.it